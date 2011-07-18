У Ніжині на Чернігівщині відкрито відділення гемодіалізу

У Ніжинській центральній міській лікарні відкрито амбулаторне відділення гемодіалізу для хворих на хронічну ниркову недостатність 3-4 ступенів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, відкриття відділення стало можливим завдяки реалізації на Чернігівщині відповідної урядової програми з допомоги хронічним хворим на ниркову патологію, ініційованої Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

Амбулаторне відділення оснащено 6 сучасними апаратами «штучної нирки» імпортного виробництва та допоміжним обладнанням вартістю 1 млн. 300 тис. грн., що надійшли як гуманітарна допомога.

Як повідомив головний лікар ніжинської міської лікарні Володимир ЛЕВКОВСЬКИЙ, з місцевого бюджету було виділено 260 тис. грн., які спрямовано на капітальний ремонт відділення.

Відділення обслуговуватиме пацієнтів не тільки з Ніжина та Ніжинського району, а і хворих на хронічну ниркову недостатність з Борзнянського, Бахмацького, Носівського, Бобровицького районів, вирішується питання про допомогу жителям Куликівського району, які раніше змушені були отримувати процедуру з очищення крові в обласній лікарні.

«Хоча така процедура і коштує близько однієї тисячі гривень, наші пацієнти нічого не платять, про що потурбувалася обласна державна адміністрація, - повідомив В.ЛЕВКОВСЬКИЙ, - відповідні спеціалісти з обласної лікарні забезпечили нас всім необхідним, аби пацієнти ні в чому не відчували дефіциту».

Зараз у відділенні процедуру гемодіалізу проходить 21 хворий, яких обслуговують 14 спеціалістів.

Участь у відкритті відділення взяв голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО, який подарував терапевтичному відділенні лікарні сучасний кардіологічний дефібрилятор.