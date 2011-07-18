Київщина: перекинувся автобус, госпіталізовано 5 пасажирів

У Київській області перекинувся автобус: п’ятьох пасажирів із двадцяти госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, дорожньо-транспортна пригода сталася на 29-му кілометрі автодороги Київ-Суми неподалік села Красилівка Броварського району.

Зокрема, за даними правоохоронців, 44-річний водій газелі, житель Сум, під час розвороту не розминувся з автобусом БАЗ, який рухався у напрямку Прилук під керуванням 45-річного жителя міста Ічня, виїхавши на зустрічну смугу. Внаслідок ДТП автобус з’їхав у кювет та перекинувся. П’ятьох постраждалих пасажирів госпіталізували до Центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

Наразі всі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються, як і ступінь провини водіїв. За даним фактом ведеться перевірка.