З Росії несе масу стоків до Сумщини

У результаті аварії на очисних спорудах міста Курськ (Росія) стався масовий викид неочищених стічних вод в річку Сейм, яка несе їх у Сумську область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив сайт сумського тижневика «Ваш шанс».

У результаті аварії загинув активний мул, який використовується для очищення, і неочищені стоки продовжують потрапляти у Сейм.

За інформацією тижневика, нижче від місця аварії фахівці знайшли підвищену концентрацію аміаку, зафіксовано випадки загибелі риби. Інших шкідливих хімічних з`єднань і патогенних мікроорганізмів у річці поки не виявлено.

За даними тижневика, щоб виростити новий шар активного мула, який очищав би стоки, потрібно не менше трьох тижнів. Поки оперативний штаб російського МНС ухвалив рішення зменшити обсяги скидання стічних вод.