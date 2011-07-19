У Маріуполі не зареєстровано нових випадків холери

У місті Маріуполі Донецької області станом на сьогодні, 18 липня, нових випадків холери зареєстровано не було.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Епідеміологи зазначили, що всього із 29 травня - від початку спалаху захворювання - було зареєстровано 23 випадки холери, викликані холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава, і 11 випадків вібріоносійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

20 хворих і 9 вібріоносіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані. На сьогодні у м. Маріуполі на лікуванні перебувають троє хворих і двоє вібріоносіїв, стан їхнього здоров`я - задовільний.

На даний час у Маріуполі продовжує діяти заборона на купання і вилов риби в Азовському морі та річках.

Також у місті тривають профілактичні і протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації осередку холери, йдеться у повідомленні облСЕС.