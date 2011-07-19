У Сімферополі затримано торговця амфетаміном - керівника стадіону

Співробітники Служби безпеки України у Криму затримали 32-річного заступника директора одного із стадіонів Сімферополя, який організував канал постачання синтетичної психотропної речовини амфетаміну з Києва до Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі кримського управління СБУ.

"Амфетамін отримував у посилках, користуючись поштовими послугами приватної служби доставки. У вільний від основної роботи час займався розповсюдженням наркотику як на території стадіону, так і в інших місцях масового перебування людей", - йдеться у прес-релізі СБУ.

Наркоторговця, який, як з`ясувалося, є системним наркоманом, затримали при отриманні чергової партії амфетаміну - 200 грамів.

Міліція Криму порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах). Ведеться слідство.