Донеччина: з 5-го поверху випала однорічна дівчинка і залишилася жива

У Красноармійську Донецької області з вікна квартири, розташованої на 5-му поверсі, випала однорічна дівчинка і залишилася жива.

Про це УНІАН повідомили в Красноармійському міськвідділі внутрішніх справ.

Під час перевірки було встановлено, що дитина гралася біля вікна, закритого москітною сіткою, і випала. Дівчинка пройшла курс лікування в лікарні і вже знаходиться вдома.

Міліція провела перевірку всіх обставин того, що сталося. Складу злочину в цій події немає.