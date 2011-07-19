На Тернопільщині буревій повалив дерева на трасі вздовж 7 км

У Тернопільській області внаслідок буревію на трасі було повалено дерева вздовж 7 км.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, учора близько 19.30 на пункт зв’язку оперативно-диспетчерської служби УМНС почали надходити численні повідомлення від водіїв, які рухались по автодорозі державного значення Тернопіль-Львів. Вони повідомляли, що на відрізку траси на кордоні Тернопільського та Зборівського районів внаслідок буревію та шквальних поривів вітру повалено дерева, які ускладнили рух.

Аварійно-рятувальні підрозділи, які виїхали на місце події, виявили два пошкоджені деревами автомобілі, водія одного з яких було заблоковано в транспортному засобі. За допомогою спеціального обладнання працівники МНС вивільнили постраждалого з пошкодженого авто та надали першу медичну допомогу. Паралельно з цим було розпочато роботу з відновлення безперешкодного руху автотранспорту на автомагістралі.

Для упорядкування руху на заваленій деревами ділянці автодороги було залучено 6 екіпажів ДАІ.