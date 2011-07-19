Харківщина: скажені тварини напали вже на 53 людини
11:06, 19 липня 2011Новини регіонів
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Половина - мешканці Харкова
У Харківській області у січні-червні від укусів (ослинень) скажених тварин постраждали 53 особи.
Про це повідомили УНІАН у Харківській обласній санітарно-епідеміологічній станції.
В цілому ж за шість місяців поточного року у лікувально-профілактичні заклади Харківської області за медичною допомогою з приводу укусів тварин звернулося 2 тис. 763 особи, що 11,3% менше, ніж торік. При цьому 1 тис. 430 осіб (51,8%) - жителі Харкова.
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