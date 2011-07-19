На Волині 10-річна дівчинка врятувала на ставку малюка

У Волинській області 10-річна дівчинка врятувала з води трирічного хлопчика.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління Міністерства з питнаь надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Інцидент стався у селі Дубечне Старовижівського району. Дитина впала у ставок глибиною 2,5 метра. Хлопчика, який безпорадно борсався у воді, помітила дівчинка і відразу ж кинулася на допомогу.

Тримаючись однією рукою за траву на березі, іншою дівчинка після декількох спроб ухопила малюка і підтягнула до себе, а тоді винесла його на берег. Одразу ж на березі вона зробила дитині непрямий масаж серця, як вчила її мама, завідувачка сільського фельдшерсько-акушерського пункту.

Після пригоди на ставку обоє дітей почуваються добре.

За даними УМНС у Волинській області, з початку року в області на воді загинула 21 особа, з них 4 дітей.