На Буковині сталася пожежа у дитячому будинку сімейного типу

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації, радник Президента Михайло ПАПІЄВ доповів главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ про хід ліквідації наслідків учорашньої пожежі у новобудові на території дитячого будинку сімейного типу Героя України, отця Михайла ЖАРА в селі Молниця Герцаївського району.

Про це йшлося сьогодні в ході телефонної розмови Президента з губернатором Буковини, повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА.

М.ПАПІЄВ запевнив В.ЯНУКОВИЧА, що «протягом трьох тижнів цей корпус дитячого будинку буде повністю відновлено».

Нині, за словами глави облдержадміністрації, вже сформовано бригади для проведення будівельно-ремонтних робіт, замовлено нові меблі, ортопедичні матраци тощо.

Також, за даними прес-служби, у ході розмови губернатор поінформував главу держави про хід збирання ранніх зернових в області та формування регіонального фонду зерна.

Було обговорено також підготовку пропозицій до проекту держбюджету на 2012 рік щодо виділення коштів Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича у зв’язку з отриманням ним статусу об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За повідомленням прес-служби, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв зустрітися з головою облдержадміністрації М.ПАПІЄВИМ найближчим часом для обговорення поточних проблем регіону.

Як повідомлялося, 18 липня у дитячому будинку при монастирі у селі Банчени Герцаївського району Чернівецької області загорівся дах. Площа пожежі становила приблизно 600 кв. м. Дітей встигли вивести з приміщення. Ніхто не постраждав.

У гасінні вогню брали участь кілька машин рятувальників. В результаті пожежі згорів тільки дах триповерхового будинку. Далі вогню поширитися не дали. Причини пожежі встановлюють фахівці.