Бригада швидкої допомоги з Тернопільщини перемогла на конкурсі

Бригада швидкої допомоги Заліщицької районної лікарні Тернопільської області здобула перемогу у ІІІ міжнародному конкурсі бригад швидкої медичної допомоги «Подільські медичні ралі – 2011», який відбувся у Кам’янці-Подільському.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні охорони здоров’я, загалом участь у змаганнях взяли 28 команд, зокрема, медики із Польщі та Литви.

Бригади були представлені державними відділеннями невідкладної допомоги, медицини катастроф, а також приватними клініками.

На змаганнях оцінювали швидкість приїзду карети швидкої, встановлення правильного діагнозу та оперативне надання медичної допомоги під час імітації складних ситуацій.

Серед насиченої конкурсної програми учасники змагань проявляли свої вміння у завданнях «Чорні археологи», «Фатальна прогулянка», ДТП, «Масове поранення».

Організатори намагалися заплутати лікарів «швидкої» зайвими дрібницями, при цьому лікарям необхідно було зорієнтуватися і визначити правильну причину недуги.

Перемогла на змаганнях бригада швидкої допомоги із Заліщик, другими стали харків’яни, а «бронзу» здобули лікарі зі Львова.

Довідка УНІАН. Змагання лікарів швидкої допомоги походять в Україні вже вшосте. На Хмельниччині вони відбуваються утретє, до цього їх організовували у Львові, Тернополі та Рівному.