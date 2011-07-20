Маріуполь: пацієнт, госпіталізований із холерою, виписаний

Донецьк. 19 липня, УНІАН. Сьогодні в Маріуполі один пацієнт, раніше госпіталізований із холерою, був виписаний з лікарні, ще двоє продовжують лікування.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Епідеміологи зазначили, що всього з 29 травня, початку спалаху захворювання, було зареєстровано 23 випадки холери, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 11 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

21 хворий і 9 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування й отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані. На сьогодні в Маріуполі перебувають на лікуванні двоє хворих на холеру й два вібріононосія, стан їхнього здоров`я - задовільний.

Наразі в Маріуполі продовжується дія заборони на купання й вилов риби в Азовському морі та річках.

Також у місті продовжуються профілактичні й протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації вогнища холери, зазначається в повідомленні.