Львів - лідер у сфері сімейної медицини

Львів лідирує у наданні медичних послуг за принципом сімейної медицини.

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир ЗУБ, станом на сьогодні 65% львів’ян обслуговуються за принципом сімейної медицини. Очікується, що наступного року цей показник сягне 80%.

«За законом, з 1 січня 2020 року Україна повинна перейти на роботу за принципом сімейного лікаря. Львів уже є лідером цього процесу. З 1968 року у поліклініці, яка тепер називається 2-а міська поліклініка на вулиці Симоненка розпочалося обслуговування пацієнтів за принципом сімейної медицини. Потім були перша міська лікарня з її практичним відділенням, 5-а міська поліклініка. Ми поступово готуємо кадри. Здійснюємо професійну психологічну підготовку лікарів», – розповів В.ЗУБ.

Він зазначив, що сімейна медицина - це «не просто зміна вивіски, це фактична заміна дільничного лікаря, який сьогодні є просто буфером, що відправляє пацієнтів до одного чи до іншого лікаря на сімейного лікаря, людину, яка спостерігає за сім’єю, за людиною протягом усього життя, знає дитячі хвороби, алергії, може змоделювати протікання вроджених хвороб, здійснити вчасну профілактику».

Водночас, за словами начальника управління, буде єдиний виняток: дітей віком до 6 років обслуговуватимуть педіатри. Він вважає, що така практика буде правильною. «Адже це специфічна допомога новонародженим дітям», – сказав чиновник, підкресливши, що з шести років дитина переходить під нагляд сімейного лікаря.

Таким чином, підсумував він, сімейний лікар піклуватиметься про всю родину, знатиме всю історію своїх пацієнтів. За цим принципом сьогодні працюють європейські медичні заклади, підкреслив В.ЗУБ.

«Якщо ми хочемо в Європу, то ми мусимо запроваджувати ці принципи у себе, зараз сімейною медициною охоплено 65% населення міста, наступного року ми збільшимо цей показник на 10-15 відсотків», - повідомив він.