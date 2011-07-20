Прикарпаття: літній чоловік через укус змії - у реанімації

На Прикарпатті 79-літній житель Косова внаслідок укусу змії потрапив у реанімацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Івано-Франківській області, плазун вкусив чоловіка у праву ступню, коли той порався на присадибній ділянці біля власного будинку. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Косівської районної лікарні. Медики оцінюють стан здоров’я як середньої важкості.

Цього року вже четверо жителів Прикарпаття постраждали від укусів змій.