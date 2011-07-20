Донеччина: під колесами авто загинула 5-річна дитина

У Маріуполі Донецької області потрапила під легковий автомобіль і загинула 5-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ Донецької області.

Згідно з повідомленням, ДТП сталося о 19.30 19 липня в селищі Сартана Іллічевського району Маріуполя. За попередньою версією, дитина перебігала дорогу дуже близько перед автомобілем ВАЗ, що рухався. Водій не зміг уникнути наїзду, оскільки дитина з`явилася на дорозі несподівано.

У ДАІ констатували, що в липні цього року це вже другий випадок загибелі в ДТП дитини дошкільного віку. Аналогічний випадок стався 8 липня в місті Краматорську, коли автобусом був смертельно травмований 4-річний хлопчик. Він також перебігав дорогу упритул з транспортом, що рухався.

Загалом у 2011 році в Донецькій області в результаті ДТП загинули шестеро неповнолітніх, 160 травмовано, наголошується в повідомленні ДАІ.