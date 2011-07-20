Жителька Хмельниччини через укус гадюки потрапила до реанімації

У стані середньої важкості

У Хмельницькій області жителька села Новоселиця Полонського району, 1970 року народження, внаслідок укусу гадюки потрапила до реанімації. Як повідомив УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ, постраждала перебуває у Полонській центральній районній лікарні у стані середньої важкості.

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