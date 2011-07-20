У Маріуполі - новий випадок холери
15:03, 20 липня 2011Новини регіонів
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З 29 травня - 23 випадки
У Маріуполі Донецької області зареєстровано новий випадок вібріононосійства холерного вібріону у чоловіка без певного місця проживання.
Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.
Всього з 29 травня (початку спалаху захворювання) було зареєстровано 23 випадки холери, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава, і 12 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.
У лікарні перебувають на лікуванні один хворий на холеру й три вібріононосія, стан їхнього здоров`я - задовільний.
У місті тривають профілактичні й протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації вогнища холери.
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