На Буковині чоловік потрапив до реанімації після укусу змії

15:46, 20 липня 2011
Новини регіонів
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Під час покосу трави

У Путильському районі Чернівецької області 75-річний чоловік потрапив до реанімації внаслідок укусу змії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС у Чернівецькій області, жителя села Гробище змія вкусила за палець лівої руки під час покосу трави. Стан чоловіка задовільний.

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