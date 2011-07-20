На Буковині чоловік потрапив до реанімації після укусу змії

У Путильському районі Чернівецької області 75-річний чоловік потрапив до реанімації внаслідок укусу змії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС у Чернівецькій області, жителя села Гробище змія вкусила за палець лівої руки під час покосу трави. Стан чоловіка задовільний.