Івано-Франківщина: від вибуху гранати загинув чоловік

У місті Косів Івано-Франківської області на присадибній ділянці учора ввечері стався вибух, за попередніми даними, ручної гранати.

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок вибуху загинула одна особа (власник домоволодіння) та ще одну особу (дружину) з рваною раною правої стопи госпіталізовано до центральної районної лікарні.