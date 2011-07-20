Миколаївщина: з початку року потонуло 39 осіб
16:48, 20 липня 2011Новини регіонів
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Зокрема троє дітей
З початку року на водних об`єктах Миколаївської області загинули 39 осіб, зокрема троє дітей.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС в Миколаївській області.
За аналогічний період 2010 року на воді загинули 46 осіб, з них шестеро дітей.
В області найбільш небезпечним водними об`єктами є річки, на яких загинули 26 осіб. Окрім того, шість осіб загинули на лиманах, п`ять - на ставках, два - на водосховищах.
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