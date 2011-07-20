Миколаївщина: з початку року потонуло 39 осіб

З початку року на водних об`єктах Миколаївської області загинули 39 осіб, зокрема троє дітей.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС в Миколаївській області.

За аналогічний період 2010 року на воді загинули 46 осіб, з них шестеро дітей.

В області найбільш небезпечним водними об`єктами є річки, на яких загинули 26 осіб. Окрім того, шість осіб загинули на лиманах, п`ять - на ставках, два - на водосховищах.