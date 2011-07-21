Луганщина: у шахті двоє осіб на смерть отруїлися метаном
13:02, 21 липня 2011Новини регіонів
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Під час несанкціонованих робіт
У Луганській області поблизу с. Малий Суходіл Краснодонського району в законсервованому вентиляційному стволі шахти „1-ша Суходільська” на горизонті 32 метрів знайдено тіла 2 осіб без ознак життя.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина загибелі - отруєння метаном під час несанкціонованого демонтажу металевих конструкцій.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.
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