Луганщина: у шахті двоє осіб на смерть отруїлися метаном

У Луганській області поблизу с. Малий Суходіл Краснодонського району в законсервованому вентиляційному стволі шахти „1-ша Суходільська” на горизонті 32 метрів знайдено тіла 2 осіб без ознак життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина загибелі - отруєння метаном під час несанкціонованого демонтажу металевих конструкцій.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.