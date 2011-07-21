Донеччина: від вибуху газу пенсіонерка отримала опіки
13:58, 21 липня 2011Новини регіонів
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Опіки 90% тіла
У Донецькій області в результаті вибуху побутового газу сильні опіки отримала 83-річна жінка.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, 20 липня у смт Ялта Першотравневого району Донецької області в приватному одноповерховому будинку стався вибух побутового газу з подальшим горінням.
Бійці МНС, які прибули за викликом, оперативно ліквідували загоряння і винесли з приміщення домовласницю, 1928 р.н., пенсіонерку, яку з діагнозом «опіки 90% тіла і дихальних шляхів» у вкрай тяжкому стані госпіталізували до опікового центру міськлікарні № 1 Маріуполя.
Причина вибуху з’ясовуються.
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