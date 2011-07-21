Київщина: нетверезий водій на смерть збив ДАІшника

У місті Фастів Київської області нетверезий водій збив працівника ДАІ.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Зокрема, за даними правоохоронців, о 01.45 під час несення служби на перехресті вулиць Соборна та Червоноармійська патруль ДПС ДАІ помітив порушника Правил дорожнього руху, який рухався по протилежній стороні не увімкнувши фар. Один із інспекторів, 41-річний старший лейтенант, зупинивши водія, направився до нього по пішохідному переходу. У цей час по вулиці Соборна у напрямку вулиці Героїв Танкістів на великій швидкості на червоний сигнал світлофора рухався автомобіль «Ford Scorpio». Не зменшуючи швидкість, водій автомобіля збив лейтенанта та зник із місця аварії.

Від удару працівник ДАІ відлетів на 30 метрів, він помер на місці пригоди.

Водія «Ford Scorpio» наздогнав напарник загиблого приблизно за півтора кілометри.

Відповідно до висновку результатів медичного огляду, в крові водія, 41-річного місцевого мешканця, виявили 3.8 проміле алкоголю. Обставини події з’ясовує слідство.

Наразі за фактом аварії проводиться службове розслідування.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.