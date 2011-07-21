Кіровоградщина: викрито нелегальну базу відпочинку для дітей

На Кіровоградщині фахівці обласної СЕС викрили несанкціоновану діяльність бази відпочинку на території Петрівського району.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кіровоградської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора СЕРПОКРИЛОВА.

В ході перевірки бази «Утёс» з`ясувалося, що на її території нелегально відпочивають 67 дітей та 30 дорослих з Дніпропетровської області.

Головний державний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ підтвердив, що заклад не мав права функціонувати як табір, оскільки там немає відповідної інфраструктури, а сама база розрахована на прийом відпочиваючих не більше, ніж на три дні. Наразі діти з сусідньої області залишили територію бази.

Загалом нинішнього року на території Кіровоградщини відпочинок та оздоровлення дітей забезпечують 554 заклади відпочинку. Станом на 14 липня оздоровленням охоплено 43,8 тис. дітей віком 7-16 років (близько 45,9% школярів області).

За інформацією начальника Управління у справах сім’ї та молоді Кіровоградської ОДА Сергія ПАСТЕРНАКА, найгірша ситуація із залучення школярів до оздоровлення та відпочинку минулого тижня була зафіксована в Кіровограді (17%), Олександрії (29,7%) та Світловодську (23,7%).

Він повідомив, що з передбачених на оздоровлення в обласному бюджеті 12 млн. грн. освоєно більше половини коштів. Крім того, для забезпечення літнього відпочинку дітей планується залучити фінансовий ресурс з обласного Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі понад 2 млн. грн.