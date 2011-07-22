Скандальний сміттєспалювальний завод у Києві запрацює знову

Скандальний сміттєспалювальний завод, який працював на вул. Уманській в Києві і був закритий ще наприкінці минулого року, запрацює знову, але вже на новому місці.

Його перемістили на територію залізничної станції «Київ-Волинський», на вул. Постволинську, 1, і він стане ближче до житлових будинків, пише газета «Сегодня».

«Ми дізналися, що 12 липня були громадські слухання щодо встановлення цього заводу і 80 людей підписалися під документом про будівництво. Усі ці люди не живуть тут, а просто працівники залізниці, яких під загрозою звільнення змусили підписатися», - розповіла голова ініціативної групи проти сміттєспалювального заводу.

Зараз жінка пише листи в СЕС і мерію для того, щоб там не допустили будівництва.

«У райадміністрації говорять, що заводик буде спалювати лише пластиковий посуд та інше сміття, що залишається після пасажирів. Але ж до найближчих будинків лише 200 метрів. Відразу знаходиться й гімназія для дітей-сердечників, дитсадок», - розповіла вона.

Водночас керівництво залізниці жодних проблем у заводі не бачить.

«Так, ми переносимо на Постволинську сміттєспалювальну установку з вул. Уманської. Тут промислова зона, так що проблем ніяких немає. Більше того, вже були громадські слухання, там були місцеві жителі, а не залізничники, і зараз ведеться процедура оформлення станції. Усе законно, ніякої шкоди», - сказав виданню начальник Південно-західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Як повідомлялося, коли сміттєспалювальна установка з`явилася на вул. Уманській, у неї теж були всі дозволи на функціонування - від СЕС і мерії. Але потім їх анулювали.