Загинув 6-річний хлопчик, що випав з вікна багатоповерхівки

У Хмельницькому з вікна шостого поверху будинку випав 6-річний хлопчик Владислав.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, трагедія сталася в будинку на вулиці Панаса Мирного.

Батьки залишили дитину вдома саму. Хлопчик притулився до антимоскітної сітки, за якою не було скла. Вона не витримала ваги дитини, що й стало причиною падіння з 15-метрової висоти.

Дитина загинула.