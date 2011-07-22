Загинув 6-річний хлопчик, що випав з вікна багатоповерхівки
11:57, 22 липня 2011Новини регіонів
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Притулився до антимоскітної сітки
У Хмельницькому з вікна шостого поверху будинку випав 6-річний хлопчик Владислав.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, трагедія сталася в будинку на вулиці Панаса Мирного.
Батьки залишили дитину вдома саму. Хлопчик притулився до антимоскітної сітки, за якою не було скла. Вона не витримала ваги дитини, що й стало причиною падіння з 15-метрової висоти.
Дитина загинула.
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