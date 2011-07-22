Дітей з дитбудинку, де сталася пожежа, оздоровлять у Криму

Найближчим часом 40 дітей з Молницького дитячого будинку сімейного типу Героя України, священика Михайла ЖАРА, в якому нещодавно сталася пожежа, будуть безкоштовно оздоровлені в одному з кращих санаторіїв на Південному березі Криму, який належить Луганській облдержадміністрації.

Як повідомив УНІАН голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ, на допомогу дітям відгукнувся голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК.

Оздоровлення дітей у луганському дитячому комплексі «Південний» в Криму буде оплачено за позабюджетні кошти.

За словами губернатора Буковини, проїзд дітей комфортабельним транспортом до дитячого оздоровчого закладу оплатять депутати з фракції Партії регіонів у Чернівецькій обласній раді.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня у дитячому будинку при монастирі у селі Молниця Герцаївського району Чернівецької області загорівся дах. Площа пожежі становила приблизно 600 кв. м. Дітей встигли вивести з приміщення. Ніхто не постраждав.

У дитячому будинку сімейного типу настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря, отця М.ЖАРА в селі Молниця Герцаївського району живуть 250 дітей, 44 з яких з ВІЛ, близько 100 мають різні фізичні чи розумові вади.