На вулицях Вінниці облаштовують велосипедні доріжки

У Вінниці з’явились велосипедні доріжки, які позначені відповідною дорожньою розміткою, а також встановлені попереджувальні знаки для водіїв автомобілів.

За інформацією Департаменту зв’язків зі ЗМІ Вінницької міської ради, створюються велосипедні доріжки поки що на трьох вулицях: Хмельницьке шосе, проспект Космонавтів та проїзд Пирогова (від вул. Зодчих до вул. Келецької). Загальна протяжність велосипедних смуг становитиме близько 6,4 км, стандартна ширина в одному напрямку - 1 м, а місцями передбачено звуження до 0,75 м. Розрахункова пропускна здатність однієї смуги - від 50 до 300 велосипедистів за годину.

На сьогоднішній день роботи з облаштування велосипедних доріжок у двох напрямках вже проведені на проспекті Космонавтів. Смугу для руху велосипедистів виділено на проїжджій частині, її протяжність становить1,65 км.

Вінницькі велосипедисти, які входять до складу робочої групи, задоволенні результатами роботи. Вони вважають, що з часом і водії, і пішоходи звикнуть до іще одних учасників дорожнього руху, велосипедистів, і навчаться рахуватись із ними. «Для Вінниці, як для міста, яке рухається в європейському напрямку, це логічно, що з`являються такі велосипедні доріжки. Це говорить і про те, що поважаються права будь-якого учасника дорожнього руху, в тому числі і велосипедистів, і приділяється увага саме екологічному виду транспорту», - прокоментував відповідне нововведення велосипедист Руслан ЛЕВЧУК.

До початку серпня велосипедні доріжки з`являться на вул. Хмельницьке шосе (протяжність 3,6 км) та по проїзду Пирогова (протяжність 1,15 км).

Міський голова Володимир ГРОЙСМАН зазначив, що такий спосіб визначення місць для руху велотранспорту зручний і ефективний. «Ми відпрацюємо постійно діючу програму - і кожного року у місті буде з`являтись дедалі більше велосипедних доріжок. Ми будемо розвивати і підтримувати цей вид транспорту, який з одного боку є корисним для здоров`я, з іншого - екологічно чистий. Але разом з тим нам потрібно проводити і роз`яснювальну роботу серед водіїв: вони мають бути уважнішими, розуміти, що велосипедисти - це також учасники дорожнього руху, яких теж потрібно поважати. Я думаю, з часом культура водіїв на дорогах міста буде вищою і щодо пішоходів, і щодо велосипедистів, і один до одного», - сказав мер Вінниці.

В.ГРОЙСМАН також зазначив, що на другому етапі реалізації проекту передбачається влаштування стоянок велосипедистів біля торговельних центрів та громадських будівель на шляху руху велосипедистів. Зараз ведуться перемовини із торговельними центрами щодо влаштування ними велостоянок. Адміністрації двох торгових центрів їх вже обладнала - це «Феріде-Плаза» та «Петроцентр».