Чернігівська ОДА та USAID підписали меморандум щодо протидії СНІДу

Чернігівська обласна державна адміністрація та міжнародна організація USAID підписали меморандум про співпрацю у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації.

Меморандум про співробітництво між Чернігівською ОДА і міжнародною організацією USAID – проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні підписали заступник губернатора Віктор ТКАНКО та директор проекту розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні Андрій ГУК.

Основною метою меморандуму є розвиток місцевих можливостей у сфері планування, координації, моніторингу та оцінки виконання заходів щодо протидії ВІЛ/СНІДу в Чернігівській області шляхом надання інформаційної та технічної допомоги. Згідно з меморандумом, технічна допомога, що надається проектом, здійснюватиметься за кошти, які надходять від Агентства США з міжнародного розвитку. Термін дії Меморандуму – до 26 вересня 2012 року, але за письмовою згодою двох сторін його можна буде продовжити.

“Чернігівська область не є виключенням в загальному епідемічному середовищі України. В області зареєстровано 2269 ВІЛ-інфікованих, з них 270 хворих на СНІД. За останні два роки відмічається гальмування темпів приросту захворюваності на ВІЛ, однак епідеміологічна ситуація лишається напруженою”, – зазначив В.ТКАНКО.