6-річний хлопчик потрапив до лікарні після «виховного» побиття

У Вінницькій області 6-річного хлопчика госпіталізовано у Липовецьку центральну районну лікарню після того, як його покарав 26-річний дядько.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За даними міліції, на обличчі та тілі постраждалої дитини лікарі травматологічного відділення виявили численні синці та подряпини. Під час огляду дитини було встановлено, що у хлопчика закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

З’ясувалось, що днями біля будинку чоловік посадив молоді деревця, а дитина, граючись на подвір’ї, зламала два з них. За це чоловік вирішив покарати племінника.

Зараз дитина знаходиться у лікарні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи стосовно 26-річного дядька, який раніше відбував покарання за скоєння крадіжок та незаконне виробництво, виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів.