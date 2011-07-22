З початку року у Херсонській області потонули 26 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, серед загиблих - троє дітей.

Останні два випадки загибелі на воді сталися протягом 20-21 липня.

20 липня у річці Кошова у смт Камишани (Комсомольський район Херсона) під час купання потонув 52-річний місцевий житель.

Наступного дня також у Херсоні у Дніпрі на пляжі Гідропарку було виявлено тіло 52-річної місцевої жительки.