У Маріуполі зареєстровано 24-й випадок захворювання на холеру

У місті Маріуполі Донецької області станом на сьогодні, 22 липня, зареєстровано новий, 24-й, випадок захворювання на холеру у чоловіка 36 років.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Епідеміологи відзначили, що всього у м. Маріуполі з 29 травня (початок спалаху холери) було зареєстровано 24 випадки захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 12 випадків вібріононосіїв такого ж збудника у клінічно здорових людей.

22 хворих і 9 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані. На сьогодні в м. Маріуполі продовжують лікування двоє хворих і троє вібріононосіїв, стан їхнього здоров`я задовільний.

В даний час у м. Маріуполі триває дія заборони на купання і вилов риби в Азовському морі та річках.

Також у місті тривають профілактичні і протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації осередку холери, говориться в повідомленні.