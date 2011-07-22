Харківська СЕС заборонила купатися на кількох водоймах

Харківська міська санітарно-епідеміологічна станція заборонила купатися e кількох водоймах на території міста через виявлений у воді холероподібний вібріон 1-ї групи за Хейбергом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного санітарного лікаря міста Ірину ЗУБКОВУ, заборона купатися стосується річки Лопань біля Олексіївського лугопарку і лугопарку у Ленінському районі, річки Уди біля Жовтневого лугопарку, Петренківського гідропарку, водойми біля мотелю «Дружба».

За її словами, біля зазначених водойм встановлено щити з відповідними написами.

І.ЗУБКОВА зауважила, що практично всі водойми міста мають незадовільні показники за вмістом кишкової палички. Однак, за її словами, перевищення цих показників не дає підстав закрити для купання водойму, оскільки, дотримуючись правил особистої гігієни, людина може самостійно уникнути інфікування.

І.ЗУБКОВА підкреслила, що на сьогодні проби води з водойм Харкова на патогенну флору – сальмонельоз, дизентерію – засвідчили відсутність збудників цих хвороб. «Тільки у Петренківській водоймі виділено антиген гепатиту А і вірус Коксакі», - сказала вона.

При цьому купання дозволено у Журавлівському гідропарку, у водоймах в Олексіївському лугопарку і на Безлюдівці.