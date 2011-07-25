Електричний струм вбив 16-річного юнака
08:28, 25 липня 2011Новини регіонів
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Трагедія на Житомирщині
На Житомирщині внаслідок ураження електричним струмом загинув 16-річний юнак.
Про це кореспондента УНІАН повідомив інженер Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, нещасний випадок сталався 21 липня цього року у селі Межирічка Радомишльського району.
Хлопець ремонтував електроприлад, і його вдарило електричним струмом.
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