Електричний струм вбив 16-річного юнака

На Житомирщині внаслідок ураження електричним струмом загинув 16-річний юнак.

Про це кореспондента УНІАН повідомив інженер Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, нещасний випадок сталався 21 липня цього року у селі Межирічка Радомишльського району.

Хлопець ремонтував електроприлад, і його вдарило електричним струмом.