У Херсонській області жінка після укусу отруйного павука потрапила до реанімації.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, у суботу, 23 липня, до реанімаційного відділення Голопристанської районної лікарні було госпіталізовано 26-річну мешканку села Нова Збур’ївка, яку під час роботи на присадибній ділянці вкусив у гомілку павук. Постраждала перебуває у важкому стані.

У Херсонській області з початку цього року від укусів отруйних павуків постраждали 11 осіб.