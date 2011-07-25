У Криму автомобіль збив на смерть пішохода
14:12, 25 липня 2011Новини регіонів
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І травмував ще одного
У Криму один пішохід загинув і ще один отримав травми в результаті наїзду легкового автомобіля, який зник з місця аварії і оголошений у розшук.
Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі управління ДАІ Криму.
Дорожньо-транспортна подія сталася в Сімферопольському районі 23 липня, близько 00.30.
На двох пішоходів, ймовірно, наїхала машина марки ВАЗ.
Одна людина померла в лікарні, друга перебуває в реанімації.
Державтоінспекція просить повідомити в ДАІ Сімферопольського району інформацію про аварію або про розшукуваний автомобіль.
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