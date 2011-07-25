У Криму каракурт вкусив пенсіонерку

У Криму каракурт вкусив жінку похилого віку, повідомляє прес-служба Кримського Управління МНС.

Інцидент стався на вихідних у бахчисарайському селі Ростуще. Отруйний павук вкусив 64-річну жінку, коли вона працювала у себе на дворі.

Постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Медики оцінюють її стан як середнього ступеня тяжкості.