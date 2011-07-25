Хмельниччина: під час збору чорниці жінку вкусила гадюка
15:21, 25 липня 2011Новини регіонів
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Стан - задовільний
У смт Понінка Полонського району Хмельницької області жінку 1964 р.н. вкусила гадюка.
Як повідомив УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ, пригода сталася у лісі під час збирання чорниць.
Потерпіла перебуває у хірургічному відділенні Полонської центральної районної лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний.
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