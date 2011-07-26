Американське ядерне паливо використають на півдні України

Колегія Державної інспекції з ядерного регулювання України дало дозвіл на розширення дослідно-промислової експлуатації палива виробництва транснаціональної компанії Westinghouse на енергоблоці № 2 Південно-Української АЕС (проект реакторної установки В–338) .

Про це йдеться у постанові регулятора від 19 липня, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, регулятор також визнав за можливе розгляд в майбутньому питання про дострокове розширення дослідно-промислової експлуатації палива ТВС-W на енергоблоці № 5 Запорізької АЕС (проект В-320). Водночас, колегія ухвалила, що розширення дослідно-промислової експлуатації ТВС-W на енергоблоці № 1 ПУАЕС є неприйнятною в зв`язку істотною відмінністю проекту реактора ВВЕР-1000 (В-302), що пов`язано, зокрема, з меншою кількістю стрижнів системи управління і захисту.

Завантаження палива в активну зону реактора енергоблоку № 2 ПУАЕС дозволена за умови запровадження окремих програм моніторингу впливу флюенсу швидких нейтронів на корпус реактора, перевірки можливостей систем безпеки контролювати процеси активної зони у разі сумісному використання палива ТВС-W і виробництва російської компанії ТВЕЛ, а також надання експлуатантом обґрунтування величин підтискання у разі сумісному використання складок типу ТВС-W, ТВС-м і ТВС-А.

Крім цього, ПУАЕС доручено до січня 2011 року розробити і подати на затвердження регулятора рішення про поводження з відпрацьованим паливом Westinghouse, яке в даний час експлуатується на блоках станції. Також до січня 2015 року станція має надати документальне підтвердження розв’язання питання про довгострокове зберігання і переробку відпрацьованого палива ТВС-W.

Як повідомляв УНІАН, у травні Westinghouse поставив на ПУАЕС 42 складки для завантаження у 2-й енергоблок станції. Зараз паливо знаходиться на майданчику станції, а сам блок виведено в планово-попереджувальний ремонт (прогноз щодо закінчення - 7 вересня п.р.)

На даний час в 3-му енергоблоці ПУАЕС експлуатується 84 ТВС-W у рамках другого етапу кваліфікації ядерного палива Westinghouse на українських АЕС.

З 2011 року Westinghouse розпочала комерційні поставки ядерного палива до України в рамках відповідного комерційного контракту з НАЕК, підписаного в березні 2008 року.