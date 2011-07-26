Харківщина: електрострум убив 26-річного чоловіка

У Харківській області неподалік селища Коломак від ураження електрострумом загинув 26-річний житель села Івашки Золочівського району.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, трагедія сталася 24 липня вночі на очах жінки, разом з якою чоловік цієї ночі відпочивав на ставку. Після рибалки вони вже збиралися додому. Жінка сіла у човен, а чоловік пішов збирати речі. Піднявши з трави вудку, він зачепив нею лінію високовольтих електропередач. Від ураження електрострумом напругою в 10 000 вольт чоловік загинув на місці.