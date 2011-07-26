Севастополь: новонароджена одержала тяжкі опіки
12:27, 26 липня 2011Новини регіонів
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Ліжечко з електричною грілкою
У Севастополі прокуратура Гагарінського району проводить перевірку, з чиєї вини новонароджена дівчинка одержала в пологовому будинку тяжкі опіки.
Як повідомила кореспондента УНІАН помічник прокурора Гагарінського району Марина НЕГЕЛЯ, 20 липня до приймального відділення міської лікарні № 5 з одного з пологових будинків надійшла з термічним опіком дівчинка, яка народилася того самого дня.
Перевіркою, проведеною прокуратурою Гагарінського району, встановлено, що опіки новонароджена отримала в результаті перебування після народження в ліжечку з електричною грілкою.
За даним фактом перевірка не закінчена. Винні особи встановлюються, додала М.НЕГЕЛЯ.
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