У Донецьку в результаті ДТП травмовано чотирьох пішоходів

Сьогодні в Донецьку в результаті ДТП були серйозно травмовані чотири пішоходи.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Управління ДАІ Донецької області Олександр ЗУБЕНКО.

За його словами, сьогодні вранці в центрі міста, біля пішохідного переходу поряд з лікарнею №1, сталося зіткнення легкового автомобіля «KIA» і вантажопасажирського мікроавтобуса «Газель». Мікроавтобус втратив керування, перекинувся на бік і збив чотирьох пішоходів, які в результаті одержали травми різного ступеня тяжкості.

О.ЗУБЕНКО повідомив, що на місце оперативно прибули «швидка допомога» і співробітники ДАІ, а всіх потерпілих було відразу ж доставлено до обласної травматології.

«Причину ДТП встановить слідство. Зараз на місці працюють співробітники ДАІ та слідчі. Рух транспорту в місці аварії здійснюється в нормальному режимі», - сказав О.ЗУБЕНКО.