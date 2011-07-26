У Києві продаватимуть дефіцитні ліки за зниженими цінами

До кінця 2011 року в Києві буде налагоджено виробництво дефіцитних ліків, що продаватимуться за зниженими цінами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, про це заявив начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій МОХОРЄВ під час програми «Столиця. Спецпроект» на телеканалі «Київ».

«Забезпеченість ліками і препаратами є проблемою – всі ми знаємо, яка вартість ліків не тільки в Києві, а й в Україні. Завдання влади полягає в тому, щоб зробити ці ліки доступними як для населення, так і для лікувальних установ. Тому місто вийшло з ініціативою створення власного виробництва ліків на сертифікованій основі. Я маю на увазі КП «Фармація», чиї потужності необхідно реанімувати – закупити відповідне обладнання, аби налагодити виробництво найбільш дефіцитних ліків. Ми плануємо запустити цю програму до кінця року», – повідомив начальник Головного управління.

За словами В.МОХОРЄВА, для цього будуть закуповуватися інгредієнти, з яких виготовляються імпортні лікарські препарати, для створення вітчизняних аналогів. Таким чином, планується випускати більше ста найменувань гостродефіцитних ліків.

«Ми сподіваємося, що зниження ціни може досягати близько 30%», – підкреслив В.МОХОРЄВ.