У Севастополі ліквідували пожежу у 12-поверховому будинку

У Севастополі пожежні управління МНС ліквідували пожежу на чотирьох поверхах 12-поверхового будинку і евакуювали 12 мешканців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Севастополі, коли на місце події прибуло відділення з 4-х пожежників, на 9-му, 10-му, 11-му 12-му поверхах горіли електрощити, під`їзд був весь в диму, а мешканці через сильне задимлення не могли вибігти на вулицю. Тоді на допомогу прибуло ще одне відділення пожежників. Частина співробітників МНС почала евакуювати мешканців, решта - гасити пожежу. Рятувальники обійшли всі квартири з дев`ятого по дванадцятий поверх. Виникла паніка, немолода жінка розплакалася. 12 чоловік, серед яких троє дітей віком від 7 до 10 років, рятувальники вивели на вулицю за 7 хвилин.

Пожежу вдалося ліквідувати менше ніж за 40 хвилин. Причина пожежі - коротке замикання в електрощиті з подальшим горінням.