У Маріуполі - новий випадок вібріоносія холери

Вчора у місті Маріуполі, що на Донеччині, був зареєстрований один новий випадок вібріоносія холерного вібріона О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні зазначається, що вібріон виявлений у 30-річної жінки, яка контактує із хворим на холеру.

Епідеміологи також зазначили, що всього у м. Маріуполі з 29 травня (початку спалаху холери) було зареєстровано 26 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 14 випадків вібріоносіїв такого ж збудника серед клінічно здорових людей.

23 хворих і 11 вібріоносіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані. На сьогодні у м. Маріуполі перебувають на лікуванні троє хворих і троє вібріоносіїв, стан їхнього здоров`я - задовільний.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації осередку холери у Маріуполі триває, зазначили у СЕС.