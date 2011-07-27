У Сумській області блискавка вбила 58-річного чоловіка

У селі Якименки Недригайлівського району Сумської області від удару блискавки загинув 58-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області, чоловік без певного місця проживання перебував на відкритій місцевості в негоду. Люди, що неподалеку пасли худобу, побачили, як у нього вдарила блискавка. Ставши свідками події, вони викликали «швидку», але врятувати життя потерпілого не вдалося.

Цього року в Сумській області це вже другий такий зафіксований трагічний випадок.