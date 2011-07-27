Хмельниччина: 23-річну жінку вкусила гадюка
12:19, 27 липня 2011Новини регіонів
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Третій випадок за місяць
У селі Червоний Цвіт Шепетівського району на Хмельниччині 23-річну жительку Житомирської області вкусила гадюка.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС в області Олексій ЧЕРКАСОВ, інцидент стався під час господарських робіт на земельній ділянці.
Зараз потерпіла перебуває в реанімаційному відділенні Шепетівської центральної райлікарні.
Довідка УНІАН. У Хмельницькій області протягом липня це вже третій випадок укусу гадюки. Раніше від неї постраждало двоє осіб, котрі збирали гриби та чорниці.
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