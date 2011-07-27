Хмельниччина: 23-річну жінку вкусила гадюка

У селі Червоний Цвіт Шепетівського району на Хмельниччині 23-річну жительку Житомирської області вкусила гадюка.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС в області Олексій ЧЕРКАСОВ, інцидент стався під час господарських робіт на земельній ділянці.

Зараз потерпіла перебуває в реанімаційному відділенні Шепетівської центральної райлікарні.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області протягом липня це вже третій випадок укусу гадюки. Раніше від неї постраждало двоє осіб, котрі збирали гриби та чорниці.