Херсонщина: 9-річна дівчинка отруїлася медикаментами

14:12, 27 липня 2011
Новини регіонів
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Зараз у реанімації

В Херсонській області 9-річна дівчинка отруїлася медикаментами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Херсонській області, інцидент стався 26 липня в селі Дивне Новотроїцького району.

Потерпілу госпіталізовано до реанімаційного відділення Новотроїцької районної лікарні в тяжкому стані.

Проводиться розслідування обставин інциденту.

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