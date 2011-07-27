Херсонщина: 9-річна дівчинка отруїлася медикаментами
14:12, 27 липня 2011Новини регіонів
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Зараз у реанімації
В Херсонській області 9-річна дівчинка отруїлася медикаментами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Херсонській області, інцидент стався 26 липня в селі Дивне Новотроїцького району.
Потерпілу госпіталізовано до реанімаційного відділення Новотроїцької районної лікарні в тяжкому стані.
Проводиться розслідування обставин інциденту.
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