У Маріуполі - нові випадки вібріононосійства холери

Сьогодні в місті Маріуполі Донецької області було зареєстровано два нові випадки носійства холерного вібріона О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава - жінки, 1981 р.н., і чоловіка, 1954 р.н.

Про це повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні наголошується, що станом на сьогодні всього в м. Маріуполі з 29 травня (початок спалаху) було зареєстровано 26 випадків захворювання холерою, викликаних холерними вібріонами О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 16 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

23 хворих і 11 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані. На сьогодні в м. Маріуполі перебувають на лікуванні троє хворих і п`ятеро вібріононосіїв, стан їхнього здоров`я - задовільний.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації осередку холери в м. Маріуполі тривають, йдеться в повідомленні.