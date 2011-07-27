Тернопільщина: чоловік постраждав від вибуху паяльної лампи

Опіки живота, обличчя, кінцівок

На Тернопільщині внаслідок вибуху паяльної лампи 49% опіків тіла отримав 37-річний чоловік. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора ввечері в селі Залізці Зборівського району. Потерпілого доставили в опікове відділення 1-ї лікарні Тернополя. Медики встановили у нього термічні опіки живота, обличчя, кінцівок.

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