Тернопільщина: чоловік постраждав від вибуху паяльної лампи
15:16, 27 липня 2011Новини регіонів
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Опіки живота, обличчя, кінцівок
На Тернопільщині внаслідок вибуху паяльної лампи 49% опіків тіла отримав 37-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора ввечері в селі Залізці Зборівського району. Потерпілого доставили в опікове відділення 1-ї лікарні Тернополя. Медики встановили у нього термічні опіки живота, обличчя, кінцівок.
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